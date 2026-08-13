Хабиб Нурмагомедов объяснил уникальность Криштиану Роналду

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил уникальность нападающего саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» португальца Криштиану Роналду.

«Аллах наделил Криштиану Роналду атлетизмом и способностью поддерживать форму на высоком уровне. Многие [спортсмены] теряют это качество. Есть много талантливых и физически одарённых футболистов, но многие из них ленивы. А у него есть всё: атлетизм, талант, трудолюбие… Всё.

Он блистал в «Спортинге», перешёл в «Манчестер». Оставить след в «Манчестере» непросто. То, чего они добились в 2008 году, было невероятным. Затем он перешёл оттуда в ещё более сильный клуб — «Реал» Мадрид. Пять лет в «Манчестере Юнайтед», девять лет в «Реале» — он соревновался под невероятным давлением в двух величайших командах в истории футбола почти 15 лет. Он был лучшим в обоих клубах. Этого очень трудно добиться… Криштиану находится на высшем уровне уже 22-23 года, сейчас он на пороге 1000 голов. Достигнет ли Месси этой цифры? Это открытый вопрос», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Kimura в социальной сети Х.