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Хавьер Мендес назвал Хабиба величайшим бойцом в истории ММА

Хавьер Мендес назвал Хабиба величайшим бойцом в истории ММА
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Известный американский тренер Хавьер Мендес назвал, по его мнению, лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

«Хабиб, Деметриус Джонсон, Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс и Андерсон Силва», – сказал Мендес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Хабибу Нурмагомедову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2012 году, в 2018-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл три защиты, в 2020 году завершил карьеру. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и ни одного поражения.

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