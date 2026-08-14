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«Ожидаю пятираундовой войны». Тренер Махачева — о бое Ислама с Иэном Гэрри

«Ожидаю пятираундовой войны». Тренер Махачева — о бое Ислама с Иэном Гэрри
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, поделился ожиданиями от поединка россиянина с ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

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Окончено

«Знаете, я ожидаю пятираундовой войны и никогда не загадываю того, в каком раунде закончится бой. Я абсолютно уверен в нашей победе, но в пятираундовой войне никогда не рассчитываю на более раннее окончание поединка», – сказал Мендес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 330.

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