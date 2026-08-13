Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт конкуренции между Месси и Роналду

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт конкуренции между популярными футболистами аргентинцем Лионелем Месси, выступающим за «Интер Майами», и португальцем Криштиану Роналду, играющим за «Аль-Наср».

«Болею за «Реал» Мадрид, но это не значит, что я буду отрицать достижения Месси. Не буду ставить одного выше другого. Был бы Месси таким, каким мы его знаем без Роналду? Или наоборот? Это серьёзные вопросы. Уверен, что они подталкивали друг друга к тому, чтобы стать лучшими. Оба заслуживают огромного уважения», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Kimura в социальной сети Х.