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Бибулатов: Венер Галиев дерётся, будто 51 год мне, а не ему

Бибулатов: Венер Галиев дерётся, будто 51 год мне, а не ему
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Глава АСА Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от поединка 51-летнего Венера Галиева с бразильцем Фелипе Фроесом. Этот бой в лёгком весе пройдёт 15 августа в Москве на турнире АСА 206.

«Венер Галиев дерётся, будто 51 год мне, а не ему. Это по-настоящему уникальный спортсмен, я не перестаю удивляться. Ему будет противостоять очень серьёзный соперник, но почему-то мне кажется, что фаворитом в противостоянии с Фелипе Фроесом является именно Венер Галиев. Что касается будущей карьеры и планов Галиева, я с ним не разговаривал. Но повторюсь, он, мягко говоря, впечатляет своими кондициями. Уникум!» — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым

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