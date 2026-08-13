Стала известна дата поединка Абдулаева и Агрба за титул чемпиона мира WBA

Пресс-служба промоутерской компании по профессиональному боксу RCC объявила, что поединок за временный титул чемпиона мира по версии WBA в первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг) между представителями России Зауром Абдулаевым (21-2, 13 КО/ТКО) и Харитоном Агрбой (17-1, 9 КО/ТКО) пройдёт 10 октября на арене академии единоборств РМК в Екатеринбурге.

Фото: Пресс-служба RCC

Напомним, Заур Абдуллаев уже дважды боксировал за титул чемпиона мира по боксу, но так и не сумел завоевать его. Для Харитона Агрба это будет первый поединок за чемпионский титул на профессиональной арене. И Заур, и Харитон представляют компанию RCC.