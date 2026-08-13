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«Мы это обозначили в кемпе». Махачев назвал сильную сторону Иэна Гэрри

«Мы это обозначили в кемпе». Махачев назвал сильную сторону Иэна Гэрри
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев назвал сильные стороны первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иэна Гэрри в преддверии боя с ним, который станет главным событием турнира UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент состоится 16 августа.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«У Иэна Гэрри очень хороший футворк, он на отходах работает очень хорошо. Мы это обозначили в кемпе, что надо таких ударников приводить, которые могут имитировать его стиль боя. Мы приглашали таких же спарринг-партнёров. Посмотрим, как это сработает», — сказал Махачев в программе «Родина чемпионов: Ислам Махачев» на «Кинопоиске».

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