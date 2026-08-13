Ислам Махачев раскрыл, что будет делать после завершения карьеры в ММА

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев раскрыл, чем займётся после завершения профессиональной карьеры в смешанных единоборствах.

«Пару лет я точно поезжу по странам. Поймаю одного большого марлина. У меня мечта детства — поймать марлина», — сказал Махачев в программе «Родина чемпионов: Ислам Махачев» на «Кинопоиске».

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

В следующем поединке, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев сразится с первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Иэном Гэрри.