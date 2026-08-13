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«Вопрос не закрыт». Ислам Махачев допустил проведение боя по боксу с Конором Макгрегором

«Вопрос не закрыт». Ислам Махачев допустил проведение боя по боксу с Конором Макгрегором
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев дал предварительное согласие на проведение боя по боксу с экс-чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.

«Вопрос с Макгрегором не закрыт. У нас как раз сейчас есть новая история. Недавно я пошёл на турнир Zuffa Boxing, там сидел Турки Аль аш-Шейх. Он позвонил Конору, спросил, будем ли мы боксировать. Я ответил, конечно, буду. Спроси, говорю, у Даны Уайта. Как раз Дана рядом сидел. Поговорить толком не получилось, но почему бы нет? Я себя не считаю высококлассным боксёром, но с любым бойцом в стойке постоять я бы точно смог», — сказал Махачев в программе «Родина чемпионов: Ислам Махачев» на «Кинопоиске».

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