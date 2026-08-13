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О'Мэлли: часть меня считает, что Ислам сломает Иэна как кабачок. Но думаю, Гэрри победит

О'Мэлли: часть меня считает, что Ислам сломает Иэна как кабачок. Но думаю, Гэрри победит
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Это будет один из самых сложных соперников в карьере Ислама. Все те вещи, о которых говорил Аспиналл, то есть работа на дистанции, а Гэрри хорош в этом, и антропометрия на стороне Иэна. Он будет наносить джебы, отступать и избегать боя. Гэрри не будет работать на ближней дистанции, стоять на месте и наносить комбинации из двух-трёх ударов, позволяя Исламу делать своё дело.

При всём этом Гэрри веган, так что я не знаю. Часть меня думает, что Ислам может просто схватить его и сломать пополам, как чёртов кабачок. Но не знаю, окончательный прогноз такой: Иэн победит по решению судей. Не думаю, что это будет самый захватывающий бой в истории. Но уверен, что Иэн Гэрри справится с задачей», — приводит слова О'Мэлли портал MMA Fighting.

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