Ислам Махачев категорично отреагировал на слухи, что завершит карьеру на турнире UFC 330

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев категорично отреагировал на слухи, что завершит карьеру после поединка с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330.

«Нет-нет-нет, я же говорил, что хочу быть чемпионом UFC, продолжаем [драться, защищать титул]. Дело не в цифрах, не в возрасте. Дело в здоровье, в самочувствии. Не все могут чувствовать себя одинаково в 34 года. Поэтому чувствую себя отлично. Никаких травм. Я по-прежнему получаю удовольствие от спорта, понимаете. Поэтому снова будем драться. Вы ещё много раз увидите меня», — приводит слова Махачева портал TMZ.