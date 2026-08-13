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Ислам Махачев категорично отреагировал на слухи, что завершит карьеру на турнире UFC 330

Ислам Махачев категорично отреагировал на слухи, что завершит карьеру на турнире UFC 330
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев категорично отреагировал на слухи, что завершит карьеру после поединка с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Нет-нет-нет, я же говорил, что хочу быть чемпионом UFC, продолжаем [драться, защищать титул]. Дело не в цифрах, не в возрасте. Дело в здоровье, в самочувствии. Не все могут чувствовать себя одинаково в 34 года. Поэтому чувствую себя отлично. Никаких травм. Я по-прежнему получаю удовольствие от спорта, понимаете. Поэтому снова будем драться. Вы ещё много раз увидите меня», — приводит слова Махачева портал TMZ.

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