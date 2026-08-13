«Он должен заслужить титульный шанс». Махачев — о непобеждённом бойце UFC

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в том, что 26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес ещё не заслужил возможности драться с ним за пояс UFC, поскольку был неактивен и ни разу не подрался в этом году.

«Майкл хороший претендент — один из главных, это точно. Просто не понимаю, почему он не выступает. Моралес должен заслужить [титульный бой], поскольку мы видим Пратеса, который всё ещё остаётся активным и дерётся. Но я не знаю. После этого поединка мне всё равно, кто будет следующим — Пратес или Моралес», — приводит слова Махачева портал MMA Mania.