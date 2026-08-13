«Сможет победить досрочно». Волкановски дал окончательный прогноз на бой Махачев — Гэрри

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Думаю, Ислам одержит победу. Махачев определённо может завершить поединок болевым приёмом. Он сможет перевести бой в партер. И я вижу, что Иэн Гэрри способен добиться успеха в некоторых аспектах в стойке, в клинче. На мой взгляд, Гэрри будет разнообразен, стараясь быть сдержанным в своих действиях. Ему придётся играть в скучном стиле, чтобы быть эффективным, пытаться делать это на протяжении 25 минут.

Тем не менее ставлю на Ислама. Думаю, в конце концов Ислам переведёт бой в работу в партере. Благодаря этому Махачев заберёт раунды и сможет завершить бой досрочно», — приводит слова Волкановски портал FOX Sports Australia.