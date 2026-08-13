Скончался 33-летний боксёр Причард Колон

В возрасте 33 лет скончался пуэрто-риканский боксёр Причард Колон. Об этом сообщил в социальных сетях его отец.

Колон получил печальную известность после того, как в бою с непобеждённым Террелом Уильямсом, который прошёл 17 октября 2015 года в США, Причард получил множественные удары в область затылка. Подобные действия в боксе категорически запрещены.

Дважды побывав в нокдауне в девятом раунде, угол Колона принял решение отказаться от продолжения боя. Победа после дисквалификации была присуждена Террелу. Впоследствии врачи диагностировали у Причарда кровоизлияние в мозг, после чего он провёл семь месяцев в коме. Это был его последний бой по боксу.

После пробуждения Колон так и не смог полностью оправиться от полученных повреждений головного мозга. До самой смерти за ним ухаживала семья.