Ислам Махачев ответил, какой бой считает самым сложным в карьере. Это не поединок с Порье

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев назвал первый бой с чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски сложнейшим в карьере. Их противостояние возглавило турнир UFC 284 и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.

«Для меня самым сложным был тот первый бой [с Волкановски] в Австралии. И после того боя я многому научился, поскольку устал. Алекс постоянно оказывал на меня давление, мы боролись каждую секунду и не брали паузу. После этого поединка я почувствовал, что вышел на новый уровень», — приводит слова Махачева портал FOX Sports Australia.