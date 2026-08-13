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Ислам Махачев ответил, какой бой считает самым сложным в карьере. Это не поединок с Порье

Ислам Махачев ответил, какой бой считает самым сложным в карьере. Это не поединок с Порье
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев назвал первый бой с чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски сложнейшим в карьере. Их противостояние возглавило турнир UFC 284 и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.

UFC 2023. UFC 284, Перт, Австралия
Ислам Махачев (W) - Александр Волкановски
12 февраля 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Александр Волкановски

«Для меня самым сложным был тот первый бой [с Волкановски] в Австралии. И после того боя я многому научился, поскольку устал. Алекс постоянно оказывал на меня давление, мы боролись каждую секунду и не брали паузу. После этого поединка я почувствовал, что вышел на новый уровень», — приводит слова Махачева портал FOX Sports Australia.

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