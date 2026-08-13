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Даррен Тилл намекнул, что готов вернуться в UFC ради боя с Пимблеттом

Даррен Тилл намекнул, что готов вернуться в UFC ради боя с Пимблеттом
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл выразил заинтересованность в возобновлении карьеры в ММА и возвращении в UFC.

«Я всё ещё раздумываю, стоит ли мне возвращаться в ММА. Мне 33 года, я не получил так много урона. Определённо смог бы вернуться. Сейчас зарабатываю достаточно, чтобы взять отпуск на год и поехать в Россию или Бразилию, чтобы потом сказать: «Давай ещё раз попробуем». Это если меня примут обратно [в UFC], поскольку я их в последнее время часто критикую.

Бой против Пэдди? Да, об этом все говорили. Я против Пимблетта на стадионе «Энфилд». Пэдди сейчас на подъёме. Просто представьте, если вернусь и скажу: «Давай, Пэдди, сделаем это вместе», — приводит слова Тилла портал Bloody Elbow.

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