«Бери с собой свою принцессу». Махачев пригласил Волкановски с семьёй на отдых в Дагестан

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев пригласил к себе в гости в Дагестан своего бывшего соперника, а также чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца македонского происхождения Александра Волкановски вместе с его семьёй, сообщает портал FOX Sports Australia.

Махачев: Брат, я тебе говорил — мне не нравится Австралия. Мне там постоянно достаётся от тебя. Лучше приезжай в Дагестан. Любишь охоту?

Волкановски: Я люблю её. На кого ты охотишься?

Махачев: Хорошо, мы поедем в горы. Поймаем одного большого оленя. И что-нибудь с ним сделаем. Можем поехать на мою ферму. У меня много овец, можем разделать одну овцу и сделать несколько стейков. Но это не годится. Давай поедем в горы и займёмся настоящей охотой. Бро, двух-трёх дней недостаточно. Нужно остаться как минимум на две-три недели.

Волкановски: Две-три недели в Дагестане? Честно говоря, я уже обсуждал это со своей командой, и это обязательно произойдёт. И я хотел бы поговорить…

Махачев: Бро, не говори, как Деметриус Джонсон. Он сказал мне в последнем интервью, что ему нужно спросить жену.

Волкановски: Этого не скажу, но мне действительно нужно будет спросить жену (смеётся). Но ей это очень понравится. Я уже с ней поговорил.

Махачев: Брат, езжай сюда. Бери с собой свою принцессу, бери своих дочерей.

Волкановски: Хорошо, мы обязательно это организуем. Я поеду в Дагестан, и мы обязательно там потренируемся и поохотимся. Может, нам тоже порыбачить?

Махачев: Говорю тебе, рядом с моим домом мы можем делать всё. Охотиться, ловить рыбу — очень легко. Кататься на велосипеде, верхом на лошади — всё что угодно. Деметриус Джонсон меня расстроил [в предыдущем интервью, когда] спросил о «безопасности». Брат, Россия — это очень безопасная страна. Очень безопасная для населения. Добро пожаловать в любое время. Хочу, чтобы ты приехал в Дагестан, чтобы я мог показать, как здесь всё устроено.