«Это не противостояние России и Ирландии. Иэн — не ирландец». Махачев — о бое с Гэрри

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт предстоящего поединка с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который станет главным событием турнира UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент состоится 16 августа.

«Это не противостояние России и Ирландии, брат. Он не ирландец. Гэрри выступает от имени Бразилии. Он тренируется в Бразилии. Его семья — бразильцы. Не знаю, когда он в последний раз был в Ирландии. После женитьбы его ирландские корни исчезли», — приводит слова Махачева аккаунт Kimura в социальной сети Х.