«Величайший атлет в истории». Топ-боец UFС встретился с теннисистом Джоковичем

12-й номер рейтинга UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) серб Урош Медич встретился с 24-кратным чемпионом ТБШ соотечественником Новаком Джоковичем.

«С величайшим спортсменом в истории», — подписал Медич фотографию, опубликовав её на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Медича

Медичу 33 года. В его профессиональном рекорде 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профи сербский боец дебютировал в смешанных единоборствах в 2016 году.

Новаку 39 лет. Джокович является рекордсменом по числу выигранных титулов на турнирах «Большого шлема» и количеству недель, проведённых в статусе первой ракетки мира.