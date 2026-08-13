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Бижамов оказался тяжелее Мирончикова в преддверии титульного боя по боксу в России

Бижамов оказался тяжелее Мирончикова в преддверии титульного боя по боксу в России
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Победитель чемпионата мира — 2025 по боксу, а также финалист чемпионата Европы — 2024 россиянин Джамбулат Бижамов (3-0) и бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Владимир Мирончиков (8-0, КО 6), выступающий за Сербию, успешно прошли процедуру взвешивания накануне очного боя за пояс IBF European во втором среднем весе, который пройдёт на турнире в Набережных Челнах.

Вес Бижамова составил 76,2 кг, а Мирончикова — 76,05 кг.

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов отметил значимость предстоящего противостояния.

«Это из один интереснейших боёв года в России. Назовём это внутрироссийским дерби. И Джамбулат, и Владимир представляют из себя классных любителей с примерно одинаковым профессиональным бэкграундом. У них разные стили. Джамбулат Бижамов — приверженец игровой манеры, хотя он и средней дистанции стал уделять много внимания. Это нестандартный боксёр. Мирончиков представляет из себя боксёра более классического стиля. По мне, с очень небольшим перевесом фаворитом является Бижамов», — приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

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