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Ислам Махачев ответил, с какой легендарной исторической персоной хотел бы подраться

Ислам Махачев ответил, с какой легендарной исторической персоной хотел бы подраться
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что хотел бы проверить свои силы в бою с Кинг-Конгом.

— С какой исторической персоной ты хотел бы подраться?
— Кинг-Конг (улыбается), — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

В следующем поединке, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев сразится с первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Иэном Гэрри.

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