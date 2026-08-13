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«Действительно верю». Махачев заявил, что его команда бойцов ММА — лучшая в истории

«Действительно верю». Махачев заявил, что его команда бойцов ММА — лучшая в истории
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в том, что команда, в которой он тренируется — Eagles MMA — является лучшей в истории, объяснив своё мнение.

«Действительно верю, что мы лучшая команда в истории ММА. Потому что мы все из Дагестана… Мы выросли в тренировочном зале, живём в одном районе. Видели, как Хабиб добился этого. Теперь они смотрят на меня. Наследие продолжает расти. Сейчас в нашем зале более 100 человек и все они — бойцы, очень хорошие бойцы», — приводит слова Махачева аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.

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