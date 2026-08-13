«В нём нет ничего особенного». Махачев оценил Гэрри перед боем на UFC 330

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев поделился мнением о первом номере рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландце Иэне Гэрри перед поединком, который станет главным событием турнира UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Ивент состоится 16 августа.

«В этом парне нет ничего особенного, поскольку Иэн не является сильным панчером и не умеет хорошо бороться… Для меня это просто разные бойцы, которые хотят отобрать титул», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.