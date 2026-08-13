«Никто не сможет этого добиться». Ислам Махачев назвал свою цель в UFC

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, какую цель преследует в UFC.

«Не собираюсь останавливаться на серии из 17 побед, когда побью рекорд Андерсона Силвы [и одолею Иэна Гэрри]. Хочу одержать как минимум 20 побед подряд. Тогда этот рекорд будет практически невозможно побить. У Мовсара Евлоева сейчас 10 побед подряд. Думаю, он способен дойти до серии из 16 выигранных поединков, но не думаю, что кто-либо сможет добиться 20 побед подряд», — приводит слова Махачева портал Title Fight в социальной сети Х.

В следующем поединке, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев сразится с первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Иэном Гэрри.