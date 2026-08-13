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Махачев: жизнь не должна быть посвящена лишь ММА. Хочу наслаждаться каждым днём

Махачев: жизнь не должна быть посвящена лишь ММА. Хочу наслаждаться каждым днём
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что старается не фокусироваться исключительно на смешанных единоборствах.

«Мне 34 года. Жизнь необязательно должна быть посвящена смешанным единоборствам. Просто хочу наслаждаться каждым днём своей жизни. Если буду фокусироваться только на ММА, тренировочных сборах и боях, это не жизнь. Когда у меня есть свободное время, люблю заниматься чем-то другим. Мне нравится рыбалка, проводить время на своей ферме и быть рядом со своими животными. Все знают, что мне это нравится», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

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