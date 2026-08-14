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«Легко». Ислам Махачев предсказал, как победит Иэна Гэрри

«Легко». Ислам Махачев предсказал, как победит Иэна Гэрри
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев выразил уверенность, что сможет досрочно победить первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иэна Гэрри, скорее всего, болевым приёмом. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Фанаты увидят, как бой закончится в третьем раунде. Для Иэна это будет тяжёлый бой, и он встретится с лучшим бойцом в мире. Если выйду в клетку без травм, проблем и в хорошей форме, я смогу легко победить. В этот вечер тоже закончу бой рано», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

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