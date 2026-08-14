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Гэрри: уверен, что побью Махачева, поскольку заслужил это. Я лучший боец ММА в мире

Гэрри: уверен, что побью Махачева, поскольку заслужил это. Я лучший боец ММА в мире
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Первый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландец Иэн Гэрри объяснил, почему считает, что может победить чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Ислам — талант, уникальный для своего поколения. Его послужной список говорит сам за себя — победы, досрочные победы и высококлассные бои. Он просто потрясающий, когда выходит в октагон. Если вы все считаете его величайшим бойцом на планете прямо сейчас, и он номер один в рейтинге лучших независимо от весовой категории, подождите, пока я его не побью.

Уверен в себе не потому, что заблуждаюсь. Уверен в себе потому, что заслужил это в спортзале благодаря самоотверженности, жертвам, дисциплине, часам и годам принятия правильных решений. Когда я говорю, что являюсь лучшим ​​в мире прямо сейчас, полностью верю в это», — приводит слова Гэрри аккаунт FightLuck в социальной сети Х.

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