Анатолий Малыхин предсказал, как Махачев победит Гэрри и в каком раунде

Бывший чемпион One Championship в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе соотечественником Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Ислам один из моих самых любимых бойцов. Я уверен, что он закончит этого ирландца досрочно. Дарс. 100% дарс. Смотри, я могу и раунд, и минуту предсказать (смеётся). Третий раунд, на отметке 4:30. В концовке его задушит», – сказал Малыхин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.