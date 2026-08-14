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Анатолий Малыхин высказался насчёт вероятного возвращения в ММА

Анатолий Малыхин высказался насчёт вероятного возвращения в ММА
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Бывший чемпион One Championship в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин высказался насчёт вероятного возобновления профессиональной карьеры в смешанных единоборствах.

«Вначале отборимся. Посмотрим, какая форма будет, как организм поведёт, и будем думать — потянем мы ещё бои или нет. Мы с One на связи, это моя любимая лига, я с ней в хороших отношениях. Там есть ещё с кем драться. Пока что я сосредоточился на борьбе. Будем отталкиваться от того, в какой форме я буду [на турнире RAF]», – сказал Малыхин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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