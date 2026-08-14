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Конор Макгрегор заявил, что Махачев проиграет Иэну Гэрри нокаутом

Конор Макгрегор заявил, что Махачев проиграет Иэну Гэрри нокаутом
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг соотечественником Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Вперёд, Гэрри. У него есть всё необходимое: он высокий, с хорошим чувством дистанции — сможет держаться в безопасности. Махачеву всё ещё есть что доказывать в полусреднем весе. Каким я вижу исход боя? Правый хайкик точно в макушку — и победа ирландско-бразильского бойца», — приводит слова Макгрегора аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

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