Конор Макгрегор заявил, что Махачев проиграет Иэну Гэрри нокаутом

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг соотечественником Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Вперёд, Гэрри. У него есть всё необходимое: он высокий, с хорошим чувством дистанции — сможет держаться в безопасности. Махачеву всё ещё есть что доказывать в полусреднем весе. Каким я вижу исход боя? Правый хайкик точно в макушку — и победа ирландско-бразильского бойца», — приводит слова Макгрегора аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.