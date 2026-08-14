Ислам Махачев выступил против того, чтобы его дети связали свою жизнь с ММА

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев выступил против того, чтобы его дети связали свою жизнь с карьерой в смешанных единоборствах.

«Не хочу, чтобы мои дети стали бойцами. Но если они захотят, им помогу. Я всегда был далеко от семьи, из-за тренировочных сборов и поединков. Хочу проводить больше времени со своими детьми. Им сейчас пять, семь и шесть лет. Вижусь с ними очень редко», — приводит слова Махачева аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.

В следующем поединке, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев сразится с первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Иэном Гэрри.