«Это не предел». Ислам Махачев назвал свои цели в UFC

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о своих целях в смешанных единоборствах перед боем с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330.

«17 побед – это не предел. Хочу одержать не меньше 20 побед подряд. Я собираюсь побить все рекорды. Иэн – хороший боец. Но в нём нет ничего особенного», — сказал Ислам Махачев на пресс-конференции.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение.

Поединок с Гэрри состоится 16 августа в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Бой начнётся ориентировочно в 5:30 мск.