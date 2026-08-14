«Собираюсь побить его и сделать что-то особенное». Гэрри — о бое с Махачевым

Первый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландец Иэн Гэрри поделился ожиданиями от предстоящего боя с чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии.

«Один из величайших бойцов паниковал во время стердауна со мной. А это что-то да значит. Я собираюсь побить его и сделать что-то особенное. Он – номер один в рейтинге P4P. Но когда я побью его, меня назовут великим. Я живу в мечте. И в субботу я исполню свои мечты. Филадельфия сделает мои мечты реальностью», – сказал Иэн Гэрри на пресс-конференции.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение.

Иэн Гэрри дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.