«Ночью пояс обретёт нового владельца». Гэрри — о предстоящем бое с Махачевым на UFC 330

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Иэн Мачадо Гэрри высказался о предстоящем бое с чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым на UFC 330.

«Этой ночью пояс обретёт нового владельца. Мне сказали, Гэрри – это твой шанс. И я собираюсь им воспользоваться. Ислам – феноменальный талант. Сложно описать уровень моего уважения к его победной серии. Но мы атлеты. Мы выйдем и будем биться в клетке. Меня не интересует, сколько он был чемпионом. Я должен выйти и сделать своё дело. В субботу ночью я буду готов», — сказал Иэн Гэрри на пресс-конференции.

Поединок состоится 16 августа в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Бой начнётся ориентировочно в 5:30 мск.