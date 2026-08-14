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Махачев и Гэрри провели стердаун после пресс-конференции перед титульным боем на UFC 330

Махачев и Гэрри провели стердаун после пресс-конференции перед титульным боем на UFC 330
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После пресс-конференции перед турниром UFC 330 в Филадельфии состоялся стердаун главного боя вечера между чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и претендентом из Ирландии Иэном Мачадо Гэрри.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

Права на видео принадлежат UFC

Махачев 16 августа проведёт защиту чемпионского пояса против Гэрри. Россиянин подходит к поединку с серией из 16 побед в UFC, а общий профессиональный рекорд Махачева составляет 28 побед при одном поражении.

Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году и на данный момент имеет в организации 10 побед и одно поражение.
Бой состоится в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) и начнётся ориентировочно в 5:30 мск.

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