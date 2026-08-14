Ислам Махачев: не удивлён, что в Филадельфии за меня так болеют

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался об отношении болельщиков к себе в Филадельфии. В ночь с 15 на 16 августа в поединке, который состоится на турнире UFC 330, Махачев сразится с первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Иэном Гэрри.

«Я не удивлён, что в Филадельфии за меня так болеют. Я знал это. Людям всё равно, кто против меня, бразилец или ирландец. Все следят за мной», — сказал Ислам Махачев на пресс-конференции.

Иэну Гэрри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. Спортсмен становился чемпионом в лёгком и полусреднем дивизионах. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и одно поражение.