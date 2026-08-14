«Отправить на канвас и финишировать». Махачев — о главной цели на бой с Гэрри

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал о главной цели на предстоящий поединок с ирландским бойцом Иэном Гэрри, занимающим первую строчку в рейтинге дивизиона.

«Я не знаю, кто там собрался быть Рокки Бальбоа. Моя цель – выйти в клетку, оказать давление, отправить на канвас и финишировать.

Рокки – это про тяжёлые тренировки и подготовку. В лагере Хабиба мы можем снять новые серии этой саги», – сказал Ислам Махачев на пресс-конференции.

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии в рамках турнира UFC 330 Махачев проведёт защиту чемпионского пояса против Гэрри.

Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. Спортсмен становился чемпионом в лёгком и полусреднем дивизионах. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и одно поражение.