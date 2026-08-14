Хабиб Нурмагомедов отреагировал на стердаун Махачева и Гэрри перед боем на UFC 330

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на стердаун главного боя вечера между чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и претендентом из Ирландии Иэном Мачадо Гэрри после пресс-конференции перед боем на UFC 330 в Филадельфии.

«Ровно 2 дня до боя. Переживаем ждем и надеемся», — написал Хабиб на своей странице в телеграм-канале.

Махачев 16 августа проведёт защиту чемпионского пояса против Гэрри. Россиянин подходит к поединку с серией из 16 побед в UFC, а общий профессиональный рекорд Махачева составляет 28 побед при одном поражении.

Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году и на данный момент имеет в организации 10 побед и одно поражение.