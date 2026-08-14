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Ислам Махачев: сейчас все эти разговоры про величайшего меня не интересуют

Ислам Махачев: сейчас все эти разговоры про величайшего меня не интересуют
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Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев призвал не торопиться с оценками его места в истории MMA.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Давайте поговорим о цифрах и достижениях после моей карьеры. Сейчас все эти разговоры про величайшего меня не интересуют. Давайте поговорим про это после моего стрика в 20 побед», — сказал Ислам Махачев на пресс-конференции.

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии в рамках турнира UFC 330 Махачев проведёт защиту чемпионского пояса против Гэрри.

Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. Спортсмен становился чемпионом в лёгком и полусреднем дивизионах. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и одно поражение.

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