«Я не понимал». Махачев – о Гэрри после пресс-конференции перед боем на UFC 330

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев подшутил над ирландцем Иэном Гэрри после пресс-конференции перед титульным боем на UFC 330, который пройдёт в Филадельфии.

«Плохо было слышно, что он говорит. Я не понимал, но думаю, с каждой секундой фанатов у него становится всё меньше», — приводит слова Махачева UFC Eurasia на своей странице в телеграм-канале.

Махачев 16 августа проведёт защиту чемпионского пояса против Гэрри. Россиянин подходит к поединку с серией из 16 побед в UFC, а общий профессиональный рекорд Махачева составляет 28 побед при одном поражении.