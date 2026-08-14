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«Я не понимал». Махачев – о Гэрри после пресс-конференции перед боем на UFC 330

«Я не понимал». Махачев – о Гэрри после пресс-конференции перед боем на UFC 330
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев подшутил над ирландцем Иэном Гэрри после пресс-конференции перед титульным боем на UFC 330, который пройдёт в Филадельфии.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Плохо было слышно, что он говорит. Я не понимал, но думаю, с каждой секундой фанатов у него становится всё меньше», — приводит слова Махачева UFC Eurasia на своей странице в телеграм-канале.

Махачев 16 августа проведёт защиту чемпионского пояса против Гэрри. Россиянин подходит к поединку с серией из 16 побед в UFC, а общий профессиональный рекорд Махачева составляет 28 побед при одном поражении.

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