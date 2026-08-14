Дерн и Робертсон провели стердаун после пресс-конференции перед со-главным боем на UFC 330

После пресс-конференции перед турниром UFC 330 в Филадельфии состоялся стердаун со-главного боя вечера, в котором чемпионка минимального веса американка бразильского происхождения Маккензи Дерн проведет первую защиту титула против пятого номера рейтинга канадки Джиллиан Робертсон.

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Для Маккензи это будет первая защита титула. В профессиональном рекорде в ММА спортсменки 16 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

У Робертсон, в свою очередь, в профессиональном рекорде 17 побед и пять поражений.

В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев выйдет на первую защиту пояса в полусреднем весе. А его соперником станет ирландский боец Иэн Гэрри, занимающий первую строчку в рейтинге дивизиона.