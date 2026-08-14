Гэрри похвалил Махачева за наследие. Ислам сказал, что Иэн «теряет фанатов каждую секунду»

Чемпион UFC россиянин Ислам Махачев и претендент на титул в полусреднем весе ирландский боец Иэн Гэрри провели совместную пресс-конференцию перед боем.

Журналист спросил у Махачева, что ему осталось сделать, чтобы достичь статуса величайшего всех времён. Махачев начал отвечать, но Гэрри стал его перебивать.

Махачев: Давайте поговорим про статус G.O.A.T., про все цифры и так далее после того, как я завершу карьеру…

Гэрри перебивает Ислама: Он бы гордился им!

*Говорят параллельно*.

Махачев: Я продолжаю драться и выигрывать…

Гэрри: Посмотрите, чего он достиг. Прости, чемп (что перебиваю. — Прим. «Чемпионата»).

Махачев: Иэн – следующая цель. Мы сделаем свою работу, и после того, как дойдём до серии в 20 побед, посмотрим, что скажет Дана.

Гэрри: А можно я тоже на этот вопрос отвечу? Он (Абдулманап. — Прим. «Чемпионата») бы гордился им. Посмотрите, чего он добился в этом спорте.

Махачев: Бро, каждую секунду ты теряешь фанатов. Заткнись.

Гэрри: Ни один человек не мог бы не гордиться тем, что сделал этот парень.

Махачев: Просто заткнись.

Гэрри: Он лучший боец на планете.

Затем камера перешла на общий план, где было видно, как Иэн пытается что-то объяснить Исламу, положив руку на сердце.

Бой между Гэрри и Махачевым состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.