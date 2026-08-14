«Лучший боец в UFC из СНГ». Раисов — об Исламе Махачеве

31-летний российский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион ACA в полулёгком весе Юсуф Раисов высказался о действующем чемпионе UFC в полусреднем весе Исламе Махачеве.

— Ты тренировался с Исламом Махачевым… Твоё мнение, насколько физически он сильный и в чём его сильные стороны?

— Мы были на свадьбе у нашего старшего товарища в Дубае. Мы за одним столом с ним сидели, и я ему говорю: «Давай завтра поборемся?» Он ответил: «Всё, давай». Мы с ним давно дружим. Для меня, я вот для молодёжи говорю, на него посмотрите: деньги есть у человека, статус есть спортивный — чемпион в двух весах, можно сказать, это лучший боец, который себя в UFC показывал из СНГ. И он не кичится деньгами, везде в каждом интервью не говорит, что он здесь самый сильный.

Руки у него крепкие, верх крепкий. Я думаю, это от Всевышнего. Поборолись с ним, хорошо поработали. Сначала он лёг сам, потом я лёг под него — хотел встать из-под него попробовать, поработать… Он физически сильный, физически одарённый, приёмов много, что в стойке, что в партере. Заслуженный чемпион, — сказал Раисов в DROZD PODCAST.