Дана Уайт: Махачев добился большего, чем Хабиб Нурмагомедов

Глава UFC Дана Уайт сравнил достижения действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе Ислама Махачева и экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова в организации. Американский функционер отметил более продолжительную карьеру действующего чемпиона и оценил потенциальное наследие бывшего обладателя титула.

— Очевидно, Хабиб пришёл позже и дрался со всеми, но начал карьеру в UFC уже после того, как успел накопить большое количество побед. То, чего добился Ислам, действительно впечатляет. В каком-то смысле, несмотря на поражение, ты считаешь его достижения даже более впечатляющими, чем то, чего Хабиб добился в UFC?

— Да, очевидно, Ислам добился большего, чем Хабиб, потому что он дрался дольше. Кто знает, чего Хабиб мог бы достичь, если бы продолжил карьеру. И, если честно, если бы Хабиб сделал то, на что, как все прекрасно знают, он был способен, то он определённо стал бы величайшим бойцом всех времён, — сказал Уайт в интервью TMZSports.