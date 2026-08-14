«Дал слово». Экс-чемпион АСА Раисов рассказал, как не принял контракт UFC

31-летний российский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион ACA в полулёгком весе Юсуф Раисов рассказал о переговорах с UFC.

«Переговоры с UFC? Процесс идёт, тяжёлый процесс, очень медленный на сегодняшний день. Если бы это было несколько лет назад, когда меня в UFC приглашали, но у меня был контракт с ACВ — тогда это было АСВ, сегодня — АСА. Сейчас процесс тяжёлый, но мы ждём, тренируемся, боремся и выступаем.

Предлагали мне тогда большой контракт сразу же, менеджер предлагал, говорит, что хотят подписать меня, и поединок давали за несколько месяцев, и не на замену. Но я уже дал слова тогда, что мне придётся добить свой контракт [с АСВ]. А после того, как я провёл свои обещанные поединки [в АСВ], они начали буксовать, потом я опять провёл несколько поединков, и сейчас заново опять процесс [переговоров].

Но я, помимо менеджеров, старался и другие сферы подключать. Многие соотечественники хотят, чтобы я там выступил. А я не перегорел ещё», — сказал Раисов в DROZD PODCAST.