«Вкладываешь слова в его чёртов рот». Гэрри поругался с репортёром из-за вопросов Махачеву

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Иэн Мачадо Гэрри на пресс-конференции перед UFC 330 в Филадельфии вступил в конфликт с журналистом. Спор разгорелся, когда репортёр The Mac Life Оскар Уиллис спросил чемпиона дивизиона Ислама Махачева, удивлён ли он тем, что публика громко освистывает ирландца.

«Я не удивлён, что никто не любит Иэна Гэрри. Я тоже не большой его фанат», — ответил Ислам.

Когда Уиллис продолжил выяснять, считает ли Махачев Гэрри «раздражающим», ирландец вмешался и резко ответил журналисту.

«Ты пытаешься устроить скандал, не делай этого. Ты просто вкладываешь слова в его чёртов рот, и ты это знаешь. Если он хотел это сказать, он может быть честным и сказать это. Твоя работа как журналиста — быть профессионалом и придерживаться тем относительно чёртового спорта. Это самый большой бой года, думаю, есть более важные вещи, о которых стоит говорить», — сказал Иэн.