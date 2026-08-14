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Гэрри назвал следующего претендента на титул в случае своей победы над Махачевым

Гэрри назвал следующего претендента на титул в случае своей победы над Махачевым
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Претендент на титул UFC в полусреднем весе Иэн Мачадо Гэрри заявил, что в случае его победы над россиянином Исламом Махачевым на UFC 330 титульного боя с ним заслуживает только один представитель дивизиона — бразилец Карлос Пратес.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Есть только один человек, который заслужил право на титульный бой после этого поединка, — это Карлос Пратес. Все остальные в дивизионе пока не сделали для этого достаточно. Карлос Пратес точно заслужил этот шанс. Никто другой в этой весовой категории такого права не имеет. Остальным нужно провести как минимум ещё один бой.

Пратес одолел двоих соперников, которых до него никто не мог финишировать, и сделал это просто невероятно. А я сам избивал его на протяжении 24 минут, выйдя на бой на коротком уведомлении за три недели. Так что если он даст мне три-четыре месяца на подготовку, то сам знает, что произойдёт. После следующего боя он сможет спокойно спать», — приводит слова Гэрри издание MMA Fighting.

Читать далее:
«Бой точно дойдёт до решения». Карлос Пратес — о поединке Ислама Махачева с Иэном Гэрри
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