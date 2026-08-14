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«Пошли их всех». Макгрегор вновь обратился к Иэну Гэрри перед боем с Исламом Махачевым

«Пошли их всех». Макгрегор вновь обратился к Иэну Гэрри перед боем с Исламом Махачевым
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38-летний легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион в истории UFC Конор Макгрегор обратился к своему соотечественнику Иэну Гэрри перед титульным поединком за чемпионство в полусреднем дивизионе с россиянином Исламом Махачевым.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Да ладно тебе, Гэрри, пошли их всех! Сделай это ради своей маленькой команды, бро, и никогда не забывай, что они говорили против тебя! У нас всё получится на 1000%!» — написал Макгрегор в социальной сети Х.

Поединок Иэна и Ислама возглавит кард турнира UFC 330.

Иэну Гэрри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

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