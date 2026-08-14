«Пошли их всех». Макгрегор вновь обратился к Иэну Гэрри перед боем с Исламом Махачевым

38-летний легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион в истории UFC Конор Макгрегор обратился к своему соотечественнику Иэну Гэрри перед титульным поединком за чемпионство в полусреднем дивизионе с россиянином Исламом Махачевым.

«Да ладно тебе, Гэрри, пошли их всех! Сделай это ради своей маленькой команды, бро, и никогда не забывай, что они говорили против тебя! У нас всё получится на 1000%!» — написал Макгрегор в социальной сети Х.

Поединок Иэна и Ислама возглавит кард турнира UFC 330.

Иэну Гэрри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.