Под какую песню выходит Ислам Махачев: народная лезгинка звучит на турнирах UFC

В ночь с 15 на 16 августа на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена», Филадельфия (США), 34-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в полусреднем весе UFC, будет защищать чемпионство в поединке с 28-летним ирландцем Иэном Гэрри.

На свои последние бои Ислам Махачев выходил в октагон под традиционную народную «Лезгинку» в современной обработке Дени Ценроева. Официального анонса о том, что планируются изменения в аудиодорожке, на данный момент не публиковали.

Соперник Ислама из Ирландии Иэн Гэрри выходит под композицию Layla в исполнении легендарного рок-музыканта Эрика Клэптона.