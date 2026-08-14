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Под какую песню выходит Ислам Махачев: лезгинка вновь прозвучит на турнире UFC

Под какую песню выходит Ислам Махачев: народная лезгинка звучит на турнирах UFC
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В ночь с 15 на 16 августа на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена», Филадельфия (США), 34-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в полусреднем весе UFC, будет защищать чемпионство в поединке с 28-летним ирландцем Иэном Гэрри.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

На свои последние бои Ислам Махачев выходил в октагон под традиционную народную «Лезгинку» в современной обработке Дени Ценроева. Официального анонса о том, что планируются изменения в аудиодорожке, на данный момент не публиковали.

Соперник Ислама из Ирландии Иэн Гэрри выходит под композицию Layla в исполнении легендарного рок-музыканта Эрика Клэптона.

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