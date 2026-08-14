«Именно этот бой я хочу провести». Иэн Гэрри рассказал, какой поединок ждёт

Ирландский боец полусреднего веса (до 77 кг) Иэн Мачадо Гэрри заявил, что намерен провести бой с непобеждённым казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым, когда тот вернётся в октагон.

«Что касается Шавката Рахмонова, когда бы он ни вернулся, я снова желаю ему скорейшего восстановления. Вчера мне кто-то сказал, что сейчас в его жизни непростой период. Я желаю ему всего самого лучшего и крепкого здоровья. Надеюсь, что у него всё будет хорошо, потому что есть вещи поважнее боёв. Семья и здоровье на долгой дистанции гораздо важнее поединков.

Шавкат, я желаю тебе всего самого лучшего. Но когда он вернётся в октагон, он будет драться только со мной. Поэтому, когда бы он ни вернулся, он сразу перепрыгнет очередь, потому что именно этот бой я хочу провести», — приводит слова Гэрри издание MMA Fighting.